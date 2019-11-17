الجنايات العسكرية المصرية تصدر حكم الإعدام بحق الإرهابي محمد المسماري

قضت محكمة الجنايات العسكرية المصرية، بالإعدام على الإرهابي الليبي محمد عبد الله المسماري، بعد إدانته بتهمة الوقوف وراء هجوم الواحات على قوات الأمن المصرية.

وأشارت المحكمة المصرية بحسب وسائل إعلام، إلى أن المسماري يعتبر متهما أساسيا في قضية هجوم الواحات الحربية في أكتوبر 2017، والذي أودى بحياة 16 عنصرا من قوات الأمن المصرية، مؤكدة أن المحكمة ذاتها قضت بالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وأحكاما ما بين الـ3 و15 عاما، لـ13 متهما آخر في القضية ذاتها.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المسماري إلى المفتي منتصف الشهر الماضي، قبل أن تحدد جلسة اليوم الأحد للنطق بالحكم النهائي.

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