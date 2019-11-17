من هو الإرهابي الليبي الذي صدر فيه حكم بالإعدام بمصر؟

1) هو الإرهابي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري اسمه الحركي “وسام”.

2) من مواليد ليبيا، في مدينة درنة، بحي السلام، في أكتوبر عام 1992.

3) انضم في عام 2014 إلى تنظيم مجلس شورى المجاهدين المتأثر بتنظيم القاعدة.

4) شارك في عمليات مع شورى المجاهدين ضد “داعش”، ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

5) في 2 نوفمبر 2014 اغتيل العقيد طيار عبد لرازق عوض بن علي برصاص مسلحين مجهولين في حي السلام حيث يقيم المسماري.

6) في عام 2015 تعرف على القيادي المعروف حركيًا باسم “الشيخ حاتم”، وفي عام 2016 تسلل برفقة الأخير إلى مصر.

7) في عام 2017 قبل دخولهما مصر اشتبكا مع قبيلة “التبو” على الحدود، وقتلا واحد، وحصلا منهم على سلاح دوشكا، كلاشنكوف، آر بي جى”، حتى علمية “الواحات”.

8) قالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أن الإرهابي الليبي تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذًا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذًا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

9) قررت محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة يوم 13 أكتوبر 2019 إحالة أوراق المتهم الليبي عبدالرحيم المسماري إلى فضيلة المفتي، في القضية المعروفة بـ”حادث الواحات”، وحددت جلسة 3 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي.

10) قضت محكمة الجنايات العسكرية المصرية، الأحد 17 نوفمبر 2019، حكمها في القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة والشهيرة إعلامياً بقضية “الواحات البحرية”، بمعاقبة المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو عبد الرحيم محمد المسماري ” ليبي الجنسية ” حضورياً بالإعدام شنقاً.

وقضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها في جلسة 17/11/2019، حضورياً بمعاقبة عدد “22” متهم بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد، وغيابياً بمعاقبة عدد “10” متهم بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد، وبراءة عدد “20” متهم.

11) أوضحت المحكمة أن العقوبة تأتي لارتكاب المتهمين عدد من الجرائم من بينها التأسيس والانضمام لتنظيم الفتح الإسلامي والإرهابي بدولة ليبيا، استهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية واتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم واستهداف المنشأت العامة والحيوية، كما قتلوا عمداً عدد (11) من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية لمداهمة أوكار التنظيم الإرهابي بمنطقة الواحات البحرية بتاريخ 20/10/2017، وشرعوا في قتل اخرين من ضباط وافراد هذه المأمورية، وخطفوا واحتجزوا اخرون نقيب شرطة مدنية / محمد علاء محمد عبد اللطيف الحايس كرهينة، كما سرقوا بالإكراه اسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكرات العناصر الارهابية بمنطقة الواحات البحرية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا