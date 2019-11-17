لجنة تشجيع العودة الطوعية لليبيين المهجرين تجتمع في القاهرة

عقدت اللجنة المعنية بالبرنامج الوطني لتشجيع العودة الطوعية لليبيين المهجرين والنازحين بجمهورية مصر العربية، اجتماعا اليوم في القاهرة، بحضور وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، ووزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد، واللجنة المشكلة برعاية رئيس الحكومة المؤقتة.

ووفق الحكومة فقد خلص الاجتماع إلى تشكيل فريق متكامل، يضم مندوبين عن صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي وجهاز مباحث الجوازات، ومجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين، لحلحلة المشاكل التي يواجهها المهجرون في مصر، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يعتبر خطوة للم الشمل والتصالح الوطني الشامل، وتقديم الخدمات لكافة الليبيين في مصر، وذلك في إطار سعي رئيس الحكومة لصون وحماية كرامة المواطن الليبي حيثما وجد.

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