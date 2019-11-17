بوادر انفراج “أزمة الوقود” في غات

يعيش أهالي غات معاناة على كل الأصعدة، إلا أن بوادر انفراج أزمة الوقود باتت تظهر في المدينة، حيث وصلت شحنة من الوقود إليها بعد انقطاع دام أشهرا، فيما باشرت محطة الوقود 717 التابعة لشركة ليبيا للنفط بتوزيع الوقود على المواطنين.

ويباع الوقود الذي أتى من مستودعات شركة البريقة في المنطقة الشرقية بنصف دينار للتر الواحد، وهو أمر يخفف جزءا من معاناة المواطن الذي اعتاد على شرائه بثلاثة دنانير في السوق السوداء للتر وذلك من أجل قضاء أموره في هذه الظروف.

وعلى الرغم من وصول هذه الكمية إلا أن الإقبال لا يبدو كبيرا مقارنة بسكان المدينة الذين يفضلون شراءه من السوق السوداء على الوقوف في طوابير طويلة تأخذ وقتا وجهدا فيما يبدو أنه اعتياد على الأزمات.

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