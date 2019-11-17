درنة تضع الخطوط العريضة لعمل لجنة الاستقرار

شهدت مدينة درنة، الأحد، اجتماعا واسعا يعقد لأول مرة، بهدف وضع آلية عمل للجنة استقرار مدينة درنة.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس البلدي درنة المستشار عبدالمنعم الغيثي، وعضو لجنة استقرار مدينة درنة باللجنة الفنية المختصة، ولجنة اعتماد العينات من البلدية، ومكتب المشروعات بالبلدية، بحضور نائبين عن دائرة درنة هما فرج الشلوي، وحمد البنداق.

ويعتبر هذا الاجتماع لبنة أولى لوضع آلية عمل للجنة استقرار مدينة درنة برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، حيث تلخص الاجتماع بتحديد آلية عمل بشكل صحيح واختصار الوقت والجهد لتحقيق المصلحة العامة.

يشار إلى أن هذا العمل لا يتحقق إلا من خلال لجنة اعتماد العينات ولجنة الحفريات واللجنة الفنية التي ستشرف بشكل كامل على المشاريع الجديدة والمتعثرة، كما تم اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات لتحقيق نتائج مثمرة لصالح المدينة.

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