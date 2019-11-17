اكتشف 10 معلومات عن أحداث غرغور الدامية في نوفمبر 2013

1) أحداث غرغور هي أحداث جرت في ليبيا بعد صلاة الجمعة يوم 15 نوفمبر 2013، حين تجمع عدد من المصلين العزل أمام مسجد القدس وسط العاصمة الليبية طرابلس للتظاهر سلميا مطالبين بتطبيق قراري المؤتمر الوطني العام 27 و53 بخصوص اخلاء العاصمة من جميع التشكيلات المسلحة.

2) انطلق المحتجون باتجاه منطقة غرغور القريبة والتي تتواجد بها إحدى هذه التشكيلات، وعند اقتراب المتظاهرين العزل من المنطقة حدث إطلاق نار من مصدر لا يمكن التأكد منه مما أربك الموقف وتحولت المظاهرة إلى اشتباك مسلح نتج عنه مقتل عدد كبير من المتظاهرين

3) وصل عدد الضحايا إلى 56 شخصا وعدد المصابين إلى 458 بعضهم بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم شيوخ ونساء حسب احصائيات من مستشفيات طرابلس.

4) يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013 بدأت المشكلة عندما أصيب أمر كتيبة نسور مصراتة نوري فريوان إثر خلاف في نقطة تفتيش تتبع قوة من مسلحي سوق الجمعة.

5) في اليوم الموالي مات نوري فريوان، فقامت بعض كتائب مصراتة المتواجدة بمنطقة غرغور بإطلاق عيارات نارية في الهواء بالعاصمة طرابلس وأثر ذلك حدثت يعض المناوشات مع بعض مسلحي طرابلس.

6) دعا المفتي ورئيس مجلس طرابلس المحلي إلى تظاهرات يوم الجمعة 15 نوفمبر لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27. وفي يوم 14 نوفمبر أعطت وزارة الداخلية ترخيصا بمظاهرة يوم الجمعة امام مسجد القدس.

7) توجهت المظاهرة لمنطقة غرغور وحصل احتكاك بين الطرفين وتطور الأمر لاشتباك مسلح عنيف خلف جرحى وقتلى. قبيل الغروب سيطر مسلحي المظاهرة على أغلب منطقة غرغور وانسحب مسلح، مصراتة إلى مجموعة منازل المنطقة المحاذية للطريق السريع من جهة الشمال، واستمر الاشتباك بصورة متقطعة حتى تدخل قوة درع الوسطى بعد الغروب واستعاد السيطرة على المنطقة بالكامل وفك الحصار عن مسلحي مصراتة المتبقيين بالمنطقة.

8) في صباح اليوم التالي انسحبت جميع كتائب مصراتة من العاصمة بطلب من المجلس العسكري مصراتة ولتجنب استمرار الصدام.

9) في يوم الجمعة 15 نوفمبر بدأ خطيب مسجد القدس في إلقاء خطبة حماسية للمصلين وتحريض على التظاهر بعد الصلاة، وبدأت مجموعة المصلين تجتمع بعد الصلاة رافعة رايات تطلب تطبيق القرارات المعنية بخروج المجموعات المسلحة من العاصمة.

10) لا تزال أحداث غرغور شاهدا على بطش الميلشيات وجرائمها في حق السكان المدنيين بالعاصمة طرابلس وغيرها من مناطق ليبيا.

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