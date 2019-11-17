بلدية سرت تبحث تفعيل ملف الإيرادات المحلية

عقد المجلس البلدي لبلدية سرت الأحد، اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة عميد بلدية سرت مختار المعداني، وبحضور أعضاء المجلس غيت عبدالله، وإبراهيم مليطان، وصالح عيادة، وهنية ابوخريص.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت محمد الاميل، في بيان، إن الاجتماع تناول مناقشة جملة من المواضيع الهامة، منها تفعيل ملف الإيرادات المحلية البلدية، وإيجاد بديل مناسب لسوق المواشي في المدينة.

كما بحث الاجتماع تنفيذ ومتابعة قرار تنظيم العمالة المتواجدة بالمدينة، ومتابعة أسعار المهن الحرفية تنفيدا لقرار البلدية بالخصوص، وإيجاد مقر مناسب لهم، وجملة من المواضيع الأخرى.

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