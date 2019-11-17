مركزي البيضاء: قيمة الإنفاق على المرتبات تجاوزت 4 مليارات دينار

كشف تقرير صادر عن المصرف المركزي بالبيضاء اليوم، أن الإنفاق على قيمة المرتبات في الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، وصلت إلى 4 مليارات و850 مليون دينار، بنسبة 19% من إجمالي الإنفاق على المرتبات، البالغ 24 مليارا و45 مليون دينار.

تقرير المصرف المركزي أشار بحسب ما نشر المكتب الإعلامي التابع له، إلى أن قيمة المرتبات من المركزي بطرابلس وصلت إلى 19 مليارا و694 مليون دينار.

ولفت التقرير إلى أن نسبة مخصصات المرتبات ارتفعت إلى سبع وعشرين بالمئة، بعد تلقي 177 مليون دينار من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، منوها بأنها في إطار النسبة المالية التي تتناسب مع عدد سكان الإقليم.

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