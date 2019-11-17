الهيئة العامة للكهرباء تتفقد مشروع محطة سوسة الغازية

أجرى رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة فخري المسماري، والوفد المرافق له جولة تفقدية لمشروع محطة سوسة الغازية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة لقناة ليبيا، إن الجولة تم خلالها تفقد المشروع وآخر ما تم إنجازه على الأرض، وكذلك تفقد مشروع الإنارة الخاصة بالموقع، مضيفا أن رئيس الهيئة قدم ملاحظاته وتعليماته بخصوص المشروع كي يظهر على الوجه المطلوب في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن مشروع محطة سوسة الغازية يعمل بقدرة إنتاجية تقدر بتسعمئة وواحد وعشرين ميجاوات، ويعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية المدعومة من الحكومة المؤقتة.

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