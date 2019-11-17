“المؤقتة” تتفقد مشروع محطة سوسة الغازية

تفقد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة المهندس فخري المسماري، رفقة المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري، ومدير شركة الليبية القابضة المهندس عبدالسلام بو شناف، مشروع محطة سوسة الغازية.

وقال المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة، في بيان تلقت “218” نسخة منه، إن رئيس الهيئة تفقد المشروع واطلع على آخر ما وصل اليه من ناحية المبنى والبوابات الخاصة بالمحطة، وكذلك مشروع الإنارة الخاصة بالموقع.

وأضاف خليفة أن رئيس الهيئة قدم ملاحظاته وتعليماته بخصوص المشروع لمدير المحطة ليتم إنجازه بأسرع وقت وبالشكل المطلوب.

الجدير بالذكر أن مشروع محطة سوسة الغازية بقدرة إنتاجية تقدر 921 ميجاوات يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية والذي يأتي بدعم كامل من الحكومة المؤقتة، وبإشراف ومتابعة هيئة الكهرباء، ومن المتوقع أن ينهي مشكلة الكهرباء في المنطقة الشرقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية