تأجيل الرحلات المتجهة من وإلى إسطنبول عبر مطار مصراتة.. والسبب

أعلن مطار معيتيقة الدولي، عن تأجيل عدد من الرحلات المتجهة والقادمة من مطار إسطنبول والمقررة يوم غدا الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية.

وقال مطار معيتيقة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه نظراً لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية هذا المساء بمحيط مطار إسطنبول، فقد تم تأجيل رحلتي شركتي الأجنحة الليبية وطيران البراق صباح يوم الغد للمواعيد التالية بالتوقيت المحلي: –

الأجنحة الليبية ……..

مصراتة: إسطنبول YL100 الإقلاع 04:00 الوصول 07:30

اسطنبول: مصراتة YL101 الإقلاع 08:30 الوصول 12:00

هذا ويترتب عليه تأخير في رحلة الشركة YL102 يوم الغد ليصبح الموعد كالتالي

مصراتة: إسطنبول YL101 الإقلاع 13:00 الوصول 16:30

إسطنبول: مصراتة YL103 الإقلاع 17:30 الوصول 21:00

طيران البراق …

مصراتة: إسطنبول UZ115 الإقلاع 06:00 الوصول 9:30

إسطنبول: مصراتة UZ116 الإقلاع 10:30 الوصول 13:00

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