الجيش يتقدم في القويعة ويسيطر على مثلث الزواتين

أخبار ليبيا24

أعلن الجيش الوطني اليوم الأحد سيطرة وحداته العسكرية على مثلت الزواتين في محور في القويعة، مشيرًا إلى تكبيد قوات الوفاق لخسائر فادحة.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن الجيش الوطني تقدم في محور القويعة القره بوللي وسيطر على مثلث الزواتين. وأضاف المركز، أن التقدم في هذا المحور دفع قوات حكومة الوفاق إلى التقهقر والهروب.

وفي السياق قال مدير إدارة التوجيه المعنوي، العميد خالد المحجوب، إن الجيش الوطني تقدم كذلك اليوم الأحد في محور صلاح الدين.

وأكد المحجوب، تقهقر قوات حكومة الوفاق بشكل كبير في أكثر من محور جنوبي العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن الجيش سيطر على مرصد مهم في عين زارة، يعد من أهم نقاط الدفاع القوية بالنسبة لمسلحي الوفاق.

من جانبها اعترفت قوات الوفاق بمقتل عدد من مقاتليها أثناء المواجهات مع الجيش الوطني في عدد من المحاور.

ونعت قوات الوفاق يوم الأحد مقتل آمر سرية الكورنيت بالكتيبة “301” (الحبلوص) النقيب صدام اقشيرة في محور اليرموك طرابلس مساء السبت.

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