شركة الكهرباء تستعد لمواجهة أحمال الذروة الشتوية

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها قامت بإجراء صيانة لبعض وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية لتكون جاهزة للعمل بكامل قدرتها الإنتاجية، ولمواجهة أحمال الذروة الشتوية القادمة وحسب البرنامج الذي تنفذه إدارة الشركة.

وأضافت الشركة في بيان الأحد، إن العاملين في محطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة أنهوا أعمال الصيانة على الوحدة البخارية الثانية بالمحطة، والدخول بها على الشبكة بكامل قدرتها الإنتاجية 140 ميغاوات.

وأعلنت الشركة أيضا انتهاء العاملين في دائرة صيانة الجهد المتوسط المرقب وفنيي التشغيل التابعين لدائرة التحكم الفرعي طرابلس، من صيانة رأس الكابل على مسار خط بسيس قصر خيار رقم (1) جهد 30 كيلوفولت، المغذي لمحطة العلوص المجرورة وبذلك تم إرجاع التغذية لمحطة العلوص المجرورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية