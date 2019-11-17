انتشال 5 جثث متفحمة جراء حريق في سبها

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع سبها، السبت، انتشال 5 جثث متفحمة من منزل تعرض لحريق بمنطقة المنشية.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، أوضح الهلال الأحمر فرع سبها،أنه “بعد ورود بلاغ من مركز شرطة وسط المدينة بسبها عن وجود حريق بأحد المنازل بمنطقة المنشية مخيم 80، انتقل فريق إدارة الجثث والبحث عن المفقودين التابع للجمعية برفقة أعضاء من مركز شرطة وسط المدينة إلى مكان الحريق وانتشل الجثث، حيث جرى التحفظ عليها بدار الرحمة بمركز سبها الطبي”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا