حفتر يوجه الشكر للملك سلمان على تبني السعودية لعملية فصل التوأم السيامي الليبي

أخبار ليبيا24

وجه القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر اليوم الأحد برقية شكر إلى ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبدالعزيز على الوقفة المُشرّفة للمملكة تجاه التوأم السيامي الليبي وتبنيها لإجراء عملية جراحية الفصل التي تكللت بالنجاح.

وأعرب حفتر، في بداية البرقية عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه علاقات التضامن بين ليبيا والسعودية والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين إلى مستوى الأخوة والتكامل.

وكان قد أعلن رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوأم السيامي الليبي “أحمد ومحمد” الدكتور عبد الله الربيعة نجاح عملية الفصل بعدما استمرت العملية لمدة 15 ساعة بمشاركة 35 طبيباً وجراحًا بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض.

وأشار حفتر، إلى أن التطور والنهضة الطبية التي تشهدها المملكة السعودية يعتبر فخرًا لأهلها خاصة وللأمة العربية عامة.

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