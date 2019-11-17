مناطق سيطرة الجيش الوطني بمحاور طرابلس

يسود الهدوء الحذر بمحاور القتال في مدينة العزيزية، في وقت تواصل فيه وحدات الجيش الوطني سيطرتها على منطقة أولاد تليس التي تبعد عن وسط المدينة أقل من كيلومترين، في حين تسيطر قوات الوفاق على وسط المدينة، وفق ما أفاد مصدر لقناة “218”.

وشهدت منطقة الساعدية هدوءا حذرا مع تبادل القصف المدفعي من حين لآخر، ولا زال الجيش الوطني يسيطر على كامل الساعدية الشرقية، بينما تسيطر قوات الوفاق على الطريق الرئيسي العزيزية – الساعدية.

وأكد المصدر أن الهدوء الحذر ساد أيضا في منطقة الطويشة مع بعض الاشتباكات المتقطعة، وما تزال قوات الجيش الوطني تسيطر على كامل المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الجيش الوطني بات يسيطر على مناطق اولاد تليس بالعزيزية، والساعدية الشرقيه، والطويشه، والعمائم، ومطار طرابلس، وأجزاء من منطقة الرملة.

بينما تسيطر قوات الوفاق على وسط مدينة العزيزيه، والطريق الرئيسي الرابط الهيره – غريان، والطريق الرئيسي الساعدية والأربع شوارع جامع الثوغار، وكوبري الزهراء وكوبري السواني.

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