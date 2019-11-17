هذا ما جرى في لقاء السفير الإيطالي مع السويحلي

التقى السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي جريمالدي، الأحد في طرابلس، بعضو مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”‫، قال الشاطر: “دعوت إيطاليا خلال لقائي بسفيرها‬⁩ السيد “جوزيبي قريمالدي” اليوم في طرابلس، إلى تطوير موقفها الرافض للعدوان على طرابلس بالتعاون مع أمريكا وبريطانيا وألمانيا، من خلال اتخاذ موقف حازم ضد الدول الداعمة لحفتر في لقاء برلين”

وتابع الشاطر خلال المنشور: “أكد السيد “قريمالدي” سعي إيطاليا للعمل مع المجتمع الد‬ولي بشكل حثيث لوقف التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا وإرساء السلام والاستقرار في البلاد”

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