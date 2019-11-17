القوات المسلحة تتقدم في محور القويعة

طرابلس-العنوان

استطاعت القوات المسلحة اليوم الأحد السيطرة على مثلت الزواتين في محور في القويعة، مكبدة مجموعات الوفاق المسلحة خسائر فادحة.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن وحدات القوات المسلحة تقدمت في محور القويعة القره بوللي وسيطرت على مثلث الزواتين.

وأضاف المركز، أن تقدم القوات المسلحة في هذا المحور دفع المجموعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق إلى التقهقر والهروب.

وفي سياق العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليوم الأحد، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي، العميد خالد المحجوب، تقدم القوات المسلحة في محور صلاح الدين، وتقهقر الجماعات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق بشكل كبير في أكثر من محور.

وأفاد المحجوب، أن القوات المسلحة سيطرت على مرصد مهم في عين زارة، يعد من أهم نقاط الدفاع القوية بالنسبة لمسلحي الوفاق.

وذكر المحجوب، أن سلاح الجو استهدف عددًا من المواقع في كل من تاجوراء وصلاح الدين والعزيزية خلال اليومين الماضيين، تتواجد بها ذخائر ومخازن للعتاد والاليات الخاصة بالجماعات المسلحة.