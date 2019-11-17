نقابة المعلمين تعلن استمرار الإضراب بتعليم المؤقتة

أخبار ليبيا24

أكدت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا في ختام اجتماعها اليوم الأحد بإجدابيا بنقابات المعلمين في البلديات في استمرار الإضراب عن العمل في القطاعات التعليمية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة حتى تنفيذ مطالبها.

وطالب النقابة في بيان بفصل وزارة التعليم العام عن التعليم العالي في الحكومة المؤقتة أسوة بالقرار الذي اتخذته حكومة الوفاق، كما طالبت بإقالة وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، الدكتور فوزي بومريز.

وأعربت النقابة، عن استنكارها وإدانتها للأحداث التي حصلت للمعلمين أثناء وقفتهم الاحتجاجية في البيضاء يوم الأربعاء، مطالبة وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف بتقديم اعتذار للمعلمين.

ويأتي هذا الإعلان غداة يوم من إعلان عدد من مراقبي التعليم بعدد من البلديات التابعة للحكومة المؤقتة، بتعليق الإضراب وانطلاق العام الدارسي الجديد.

وأعلن مراقبو التعليم في كل من بنينا والكفرة والأبيار وسلوق من جانب واحد، عن تعليق الاعتصام والبدء بالعام الدراسي الجديد بالمدارس الواقعة ضمن النطاق الإداري لبلدياتهم، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019.

ووجه المراقبون، عبر حسابات قطاعاتهم التعليمية على موقع فيسبوك، رسائل مُناشدة إلى مدراء مدارس التعليم الأساسي والثانوي والمعلمين بضرورة تعليق الاعتصام وبدء العام الدراسي الجديد.

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