أيوب قاسم يعلن انتهاء تكليفه متحدثًا باسم القوات البحرية

طرابلس-العنوان

أعلن عميد بحار أيوب عمرو قاسم، اليوم الأحد، انتهاء تكليفه بمهام المتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية، وآمر مكتب الإعلام والثقافة البحرية اعتبارًا من اليوم الأحد.

وفي رسالة موجهة إلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، قال قاسم: “اعتبارا من اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019م قد انتهى تكليفي كمتحدث رسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، وكآمر مكتب الإعلام والثقافة البحرية”.

ودعا قاسم، كافة الإعلاميين والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة المحلية والأجنبية وإدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق والمتعاونين معها أخذ ذلك بعين الاعتبار.

ووجه قاسم، الشكر والتقدير والعرفان لوسائل الإعلام على تواصلها وتعاونها معه طيلة فترة عمله، ومع القوات البحرية وحرس السواحل.