طقس ليبيا الاثنين والثلاثاء.. اجواء باردة وتنبيهات قوية من انخفاض الحرارة لـ”الصفر” وتشكل الصقيع بهذه المناطق

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليومي الاثنين و الثلاثاء أن تشهد الاجواء تراجعا لسرعة الرياح هذه الليلة على أغلب المناطق مع أستقرار في حالة الطقس.

وتوقع الخبراء أن تتكاثر بعض السحب الركامية المنخفضة هذه الليلة ونهار الغد بالمناطق الساحلية الممتدة من شرق طرابلس إلى مصراتة ، مع أحتمال ضعيف لهطول أمطار خفيفة ( بشباش ضعيف ).

وبحسب الخبراء فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة بحيث تكون ما بين ( 15 – 20 ) درجة مئوية، بينما تكون ما بين ( 21 – 24 ) بالجنوب الغربي.

وبحسب التقرير فتبقى درجات الحرارة دافئة بمناطق الخليج والشمال الشرقي ، بحيث تتراوح ما بين ( 22 – 26 ) درجة مئوية ، ولا تتجاوز ( 20 ) درجة في أعلى منطقة بالجبل الأخضر ، بينما تكون ما بين ( 27 – 32 ) بمناطق الجنوب الشرقي.

تنبيهات هامة

وينبه الخبراء من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات آخر الليل والصباح الباكر بمناطق الجبل الغربي وجنوبه وغدامس والحمادة ، بحيث تسجل ما بين ( 0 – 5 ) درجة مئوية ، مع أحتمال تشكل الصقيع في بعض المناطق.

وأشار التقرير إلى أن أغلب نماذج الطقس تتوقع زيادة طفيفة في درجات الحرارة يوم الثلاثاء على المناطق الشرقية والخليج ومناطق الجنوب، بينما تبقى عند نفس المستوى على مناطق الشمال الغربي.

والله أعلم.

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