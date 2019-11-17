بعد "العملية الناجحة".. حفتر يوجه رسالة للملك سلمان

وجه القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد العملية الجراحية الناجحة، التي جرت في إحدى المستشفيات السعودية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الأحد، وقالت إن “الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تلقى، برقية شكر وتقدير من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، على إجراء العملية الجراحية في فصل التوأم السيامي الليبي “محمد وأحمد”، التي تكللت بالنجاح”.

وبحسب “واس”، فأن “حفتر، أعرب عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه علاقات التضامن بين البلدين وحرص العاهل السعودي، على تعزيز الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين ووصولها إلى مستوى الأخوة والتكامل”.

ولفتت إلى أن قائد الجيش الليبي “أشاد بالتطور والنهضة الطبية، التي وصفها بمصدر فخر لأهلها خاصة وللأمة العربية عامة”.

وفي 14 نوفمبر الجاري، أعلنت مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في الرياض، بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي “أحمد ومحمد”، إنفاذا لتوجيهات الملك السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي يوم 15 نوفمبر، تداول مغردون على “تويتر” مقطع فيديو، يرصد رد فعل الأب حين أخبره الطبيب بنجاح العملية، وشاهد طفليه كل على سرير منفصل.

بحمد الله، اعلن الفريق الطبي والجراحي نجاح عملية #فصل_التوأم_السيامي_الليبي #أحمد_ومحمد وتم نقلهم للعناية المركزة للاطفال pic.twitter.com/lYB8GewxKV — MNG-HA (@NGHAnews) November 14, 2019

يذكر أن التوأم الملتصق أحمد ومحمد كانا وصلا إلى العاصمة السعودية الرياض، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تمهيدا للنظر في حالتهما وإمكانية إجراء عملية فصلهما، بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكانا ملتصقين في أسفل الصدر والبطن والحوض، ويشتركان في أسفل الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي، كما يشتركان في حوض واحد.