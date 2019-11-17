نورلاند رئيسا فخريا لغرفة التجارة الأمريكية الليبية

أعلنت غرفة التجارة الأمريكية الليبية، “ليبيا أمشام”، أن السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وافق على شغل منصب الرئيس الفخري للمنظمة.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان نشرته بحسابها الرسمي في “فيسبوك”، الأحد، إنه من المتوقع في المستقبل أن تتعاون بعثة الولايات المتحدة إلى ليبيا وليبيا على إقامة أنشطة تهدف إلى دعم استثمارات الشركات الأمريكية في ليبيا، وكذلك تعزيز الشراكات بين الشركات الليبية والولايات المتحدة.

وقالت مديرة المنظمة ديبي هيرست، “يشرفنا أن السفير نورلاند انضم إلينا في هذا الدور. نعمل جميعًا بجد للإسهام بشكل إيجابي في تنمية ليبيا، ويحظى بتقدير كبير دعم السفير نورلاند لجهودنا وكذلك تقديره للقيمة التي يمكن أن تجلبها منظمة مثل ليبيا أمشام”.

من جهته قال السفير نورلاند إنه وبما أن المجتمع الدولي يعمل من خلال الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في ليبيا، يسعدني دعم جهود “ليبيا أمشام” لتعزيز الفرص للشركات الأمريكية للعمل في ليبيا في قطاعات الطاقة والكهرباء والأمن والرعاية الصحية.

وعبّر السفير عن تطلعه للعمل مع “ليبيا أمشام” لتعزيز المصالح التجارية الأمريكية بهدف المساعدة في تعزيز الناتج الاقتصادي الليبي لصالح جميع الليبيين.

وذكر بيان السفارة أن مهمة “ليبيا أمشام” تتمثل في ليبيا في دعم دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الليبية من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التجارية لأعضائها وخلق بيئة يمكن لرجال الأعمال الأميركيين والليبيين فيها تحديد مجالات الاهتمام المشتركة المتعلقة بالفرص التجارية في ليبيا ومعالجتها.

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