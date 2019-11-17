مصادر: اندلاع اشتباكات مسلحة في أولاد تليس والساعدية وتقديرات بتحرك عسكري

قالت مصادر مطلعة أن إشتباكات عنيفة بالاسلحة المتوسطة والرشاشات اندلعت في منطقة أولاد تليس شمال العزيزية.

وقالت المصادر أن الاشتباكات المسلحة توسعت في هذه الاثناء نحو منطقة الساعدية وصولاً لجهة الحمام البخاري في الساعدية.

وتشير التقديرات والاخبار الواردة إلى تحرك واسع للجيش والقوة المساندة نحو العزيزية، فيما قامت قوات الوفاق بالدفع بتعزيزات عسكرية جديدة في مناطق تهللت والساعدية تحسباً لهذا الأمر.

وكان المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية قد أكد أن القوات المسلحة والقوة المساندة نفذت سلسلة من العمليات النوعية في محور القويعه القره بوللي، حيث تمت السيطرة على المراصد حتى مثلث الشريدات، وكذا الهجوم على مثلث الزواتين حتى المربع الإداري للمشروع بالقويعة وقتل خلالها عدد من أفراد الوفاق والقبض على عنصر جريح.

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