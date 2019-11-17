انقطاع الكهرباء عن منطقتي الرواجح والقرة بوللي جراء الاشتباكات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الأحد، انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي الرواجح والقرة بوللي المشروع وماجاورها، بسبب إصابة الخط المغذي لهم.

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، أنه “نتيحة الاشتباكات الدائرة بجنوب العاصمة طرابلس تم إصابة خط نقل الطاقة القرة بوللي 220 / القرة بوللي المشروع رقم ( 2 ) مساء اليوم الأحد مما تسببت في فقد التغذية عن محطتي القره بوللي المشروع وسوق الأحد ( 2 ) جهد 30 ك.ف وانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الرواجح والقره بوللي المشروع وماجاورها”

وأشارت الشركة إلى أن الخط رقم”1″ قد تعرض لإصابة خلال المدة الماضية بسبب الاشتباكات الدائرة وأن الفرق الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول لإجراء أعمال الصيانة بسبب سوء الأوضاع الأمنية، مؤكدة أن فرق الصيانة جاهزة لصيانة الخطوط حالما تتوفر الظروف الأمنية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا