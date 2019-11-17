“مواصلات المؤقتة”: احتجاز الطائرة “عمل مشين”

استنكرت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، احتجاز طائرة الخطوط الليبية في مطار مصراتة، معتبرة الحادثة “عملا مشينا غير مهني من قبل إدارة مطار مصراتة”.

وقالت الهيئة في بيان، مساء الأحد، إن الطائرة تم إرسالها إلى مطار مصراتة للصيانة المستعجلة وهذا الإجراء اعتيادي من قبل شركة الخطوط الليبية الإدارة الفنية للشركة لتوفر المعدات وقطع الغيار اللازمة للصيانة في مطار معيتيقة ومطار مصراتة.

وأضافت الهيئة أنه تم أيضا إرسال الفنيين بعد التنسيق مع مصلحة الطيران المدني طرابلس والإدارة الفنية بالشركة الليبية للطيران، مؤكدة أنه تم احتجاز الطائرة من قبل إدارة مطار مصراتة دون ذكر أسباب واضحة.

وحمّلت الهيئة بكل فروعها وقطاعاتها، المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لاحتجاز الطائرة، لإدارة مطار مصراتة، مشيرة إلى أن معاناة المواطن بالمنطقة الشرقية والجنوبية ستزيد لأن هذه الطائرة الوحيدة للشركة.

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