اجتماعي ورفلة يرفض اللقاءات المشبوهة مع مصراتة

أكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، الأحد، رفضه للقاءات المشبوهة داخل وخارج بني وليد مع مدينة مصراتة.

و جدد المجلس في بيان صادر عنه رفضه العبث بدماء الشهداء فى كل زمان ومكان، مشددًا على مواقفه الرافضة للمؤامرة التي تستهدف ليبيا.