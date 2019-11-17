اجتماعي ورفلة يرفض اللقاءات المشبوهة مع مصراتة

أكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، الأحد، رفضه للقاءات المشبوهة داخل وخارج بني وليد مع مدينة مصراتة.
و جدد المجلس في بيان صادر عنه رفضه العبث بدماء الشهداء فى كل زمان ومكان، مشددًا على مواقفه الرافضة للمؤامرة التي تستهدف ليبيا.
أكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، الأحد، رفضه للقاءات المشبوهة داخل وخارج بني وليد مع مدينة مصراتة.
و جدد المجلس في بيان صادر عنه رفضه العبث بدماء الشهداء فى كل زمان ومكان، مشددًا على مواقفه الرافضة للمؤامرة التي تستهدف ليبيا.
مؤتمر القباءل الليبية ورفلة شكر خاص – ونتمنى لكم الالتزام بالمواقف الرجولية والنبيلة –
يحب تكوين – وفد مشترك بين القباءل الشريفة – والذهاب الى طرابلس – لان الاقتصاد اللببي واقع تحت أيدي ( تجار الأزمات ) – حتى بعض العاملين والموظفين السابقين في مطار طرابلس العالمي أكدوا تورط المصراتيين في الدخول للمطار الذي كان تحت إشراف احد الضباط من الشرطة العسكرية قبل تسليمه لضابط من الزنتان – وقاموا بجعل مطار طرابلس العالمي سوق تجاري من طلاء وزبادي وحلويات وخضروات وملابس وسوق سوداء داخل المطار العالمي لطرابلس …!!!
– والامر الذي جعل المجتمع المدني في طرابلس يرفض تدخلات المصراتيين – هو محاولة استخدام عاءدات النفط لبناء متروا انفاق بين مصراتة وسرت وبنغازي ،،،، بتكلفة 11 مليار دولار اجنبي – ! …..
دون استشارة الادارة الحكومية او المجتمع المدني في كافة المناطق – وهذا تعدي على الاقتصاد الليبي ونوع من الفساد الذي يحب وضع حدود له – باجتماع أعيان وفود القباءل الليبية فالمنطقة الغربية والجنوبية .
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