«عدل الوفاق» تتسلم مبنى محكمة ونيابة الغزالة الجزئيتين بعد صيانته

تسلمت إدارة التخطيط بوزارة العدل في حكومة الوفاق، الأحد، مبنى محكمة ونيابة المدينة الجزئيتين (الغزالة)، عن طريق اللجنة المكلفة باستلام المشروع ابتدائياً من الشركة المنفذة والمشرفة على مشروع الصيانة رقم (2/2019).

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن صيانة المبنى يأتي، ضمن الخطة التنموية لوزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، من أجل تطوير مرافقها العدلية وضماناً لتقديم أفضل الخدمات.

ووفق البيان، تم الاستلام بعد تفقد مهندسي الإدارة ومطابقة التنفيذ لبنود الاتفاق المبرم وحسب المواصفات المتفق عليها.

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