القربوللي .. انقطاع الكهرباء بسبب الاشتباكات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إصابة خط نقل الطاقة 220 / القره بوللي المشروع رقم ” 2 ” مساء أمس الأحد، نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوبي طرابلس.

وذكرت الشركة في منشور لها على صفحتها الرسمية أن الإصابة تسببت في فقد التغذية عن محطتي القره بوللي المشروع وسوق الأحد ” 2 ” جهد 30 كيلو فولت وانقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي الرواجح والقره بوللي المشروع وماجاورهما.

وأشارت الشركة إلى أن الخط رقم”1″ قد تعرض لإصابة خلال المدة الماضية بسبب الاشتباكات الدائرة وأن الفرق الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول لإجراء أعمال الصيانة بسبب الأوضاع الأمنية الخطرة.

ولفت الشركة النظر إلى أن فرق الصيانة التابعة لها جاهزة لصيانة الخطوط عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

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