رغم لقاء عماري.. استمرار إضراب نقابتي أعضاء هيئة التدريس والموظفين

أعلن أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، استمرار إضراب نقابتي أعضاء هيئة التدريس وموظفي مؤسسات التعليم العالي بالدولة، بعد طلب وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، منحه مهلة أسبوع بحد أقصى للنظر في المطالب التي قدمها له نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس الدكتور أسامة الأزرق خلال اجتماع أمس.

وخلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك”، مساء الأحد، أكدت النقابة تمسكها بموقفها حتى مقابلة الوزير مرة أخرى للرد على المطالب، مؤكدة ضرورة التماسك والتعاضد والتآزر بكل مؤسسات التعليم العالي لتحقيق مطالبهم المشروعة.

كان عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، قد عقد، الأحد، اجتماعا مع مديري إدارات التعليم العالي.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء حكومة الوفاق، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، استعراض وضع الإدارات التي لها علاقة بالتعليم العالي، والعراقيل التي تعترضها، واستعراض الأفكار والمقترحات بخصوص إعادة هيكلة قطاع التعليم بعد صدور قرار من المجلس الرئاسي.

كما تناول الاجتماع، بداية العام الدراسي الجديد وافتتاح الكليات بالجامعات، وكيفية التنسيق للتواصل مع نقابتي الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد عماري، على أهمية تواصل الإدارات مع اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة قطاع التعليم، وتعاونها مع اللجنة ودعمها لإنجاز مهمتها في أقرب الآجال وأفضل الوسائل، مشددا على ضرورة التعجيل بإتمام إجراءات المنح المتأخرة للطلبة الدارسين في الخارج، وتذليل كل السبل لتلافي تأخرها مستقبلا.

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