نقابة المعلمين تجدد استمرار الإضراب بتعليم المؤقتة

إجدابيا-العنوان

جددت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا في ختام اجتماعها اليوم الأحد بإجدابيا بنقابات المعلمين في البلديات استمرار إضرابها في القطاعات التعليمية بالحكومة الليبية المؤقتة حتى تنفيذ مطالبها وتنفيذ قانون زيادة المرتبات الصادر عن مجلس النواب.

وطالبت النقابة في بيان بفصل وزارة التعليم العام عن التعليم العالي في الحكومة المؤقتة أسوة بالقرار الذي اتخذته حكومة الوفاق، كما طالبت بإقالة وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، الدكتور فوزي بومريز.

وأعربت النقابة، عن استنكارها وإدانتها للأحداث التي حصلت للمعلمين أثناء وقفتهم الاحتجاجية في البيضاء يوم الأربعاء، مطالبة وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف بتقديم اعتذار للمعلمين.