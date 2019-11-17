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السويحلي يدعو إيطاليا لاتخاذ موقف رافض وقوي ضد الجيش

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

دعا رئيس مجلس الدولة الأسبق عبدالرحمن السويحلي اليوم الأحد إيطاليا إلى تطوير موقفها الرافض ضد ما أسماه بـ “العدوان على طرابلس” بالتعاون مع أمريكا وبريطانيا وألمانيا، من خلال اتخاذ موقف حازم ضد الدول الداعمة للقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في لقاء برلين.

وقال السويحلي، “دعوت إيطاليا خلال لقائي بسفيرها السيد “جوزيبي قريمالدي” اليوم في طرابلس، إلى تطوير موقفها ‫كما جددت إصرارنا على دحر مليشيات المجرم حفتر واجتثاث مشروعه لتكون هذه آخر حرب في ليبيا”.

ونقل السويحلي، عن السفير الإيطالي، سعي إيطاليا للعمل مع المجتمع الدولي بشكل حثيث لوقف التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا وإرساء السلام والاستقرار في البلاد.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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