استمرار الاشتباكات في اولاد تليس والساعدية وضرب بالمدفعية بمحيط مطار طرابلس

اكدت مصادر محلية وشهود عيان استمرار الاشتباكات المتقطعة والقصف المدفعي بعدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس والساعدية وشمال العزيزية بين قوات الجيش وقوات الوفاق .

وقالت المصادر أن أصوات الاشتباكات بالمدفعية الثقيلة تجددت بمحيط مطار طرابلس العالمي.

وقال شهود عيان أن محور طريق الرملة في السواني يشتعل بالاشتباكات بهذه الاثناء.

ولاتزال الإشتباكات العنيفة مشتعلة في منطقة اولاد تليس شرق العزيزية وكذا موعد في منطقة الساعدية.

وكان المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية قد أكد أن القوات المسلحة والقوة المساندة نفذت سلسلة من العمليات النوعية في محور القويعه القره بوللي، حيث تمت السيطرة على المراصد حتى مثلث الشريدات، وكذا الهجوم على مثلث الزواتين حتى المربع الإداري للمشروع بالقويعة وقتل خلالها عدد من أفراد الوفاق والقبض على عنصر جريح.

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