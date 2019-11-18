انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في بني وليد

انطلقت في مدينة بني وليد، الأحد، حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية، التي تستهدف موظفي الخدمة الصحية والأشخاص ذوي الأعمار من 55 سنة فما فوق والنساء الحوامل.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن حملة التطعيمات مستمرة في عدد من المراكز الصحية في المدينة.

وذكر أبوالنيران أن المراكز الصحية التي بدأت فيها الحملة هي: الرعاية الصحية الأولية، الخرماني، الجملة، المغاربة، مركز السكر، مجمع العيادات، التلمات، المردوم، اشميخ، تنيناي، الحدادة، لافتا إلى أن هذه الحملة ستستمر إلى 28 من نوفمبر الجاري.

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