الحكومة المؤقتة تشكل لجنة لحل مشاكل المهجرين الليبيين في مصر‎

عقدت اللجنة المعنية بالبرنامج الوطني لتشجيع العودة الطوعية لليبيين المهجرين والنازحين بمصر نتيجة للحرب والأحداث التي شهدتها ليبيا، اليوم الأحد بالقاهرة اجتماعا بحضور وزير الخارجية عبدالهادي الحويج ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتوره فتحية حامد واللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل فريق متكامل يضم مندوبا عن صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي، وجهاز مباحث الجوازات ومجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين؛ لحلحلة المشاكل التي يواجهها المهجرين في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقال مكتب الإعلام بالحكومة المؤقتة إن البرنامج المشار إليه، يشكل خطوة للملة الشمل والتصالح الوطني الشامل وتقديم الخدمات لكافة الليبيين بجمهورية مصر العربية، ويأتي في سعي دولة رئيس الحكومة لصون وحماية كرامة المواطن الليبي حيثما وجد.

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