دورة لنساء تراغن في صنع الحلويات

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انطلقت في مدينة تراغن دورة في مجال صنع الحلويات تنظمها وتشرف عليها مؤسسة عطاء الخير للأعمال الخيرية وتستهدف مجموعة من الباحثات عن العمل على مستوى بلدية تراغن.

شملت الدورة أهم أساسيات صنع الحلويات والتعريف بأنواعها والخطوات اللازمة لصناعة كل صنف على حدا من حيث المكونات والمزج الصحيح بين المكونات والآلات المناسبة لعملية التصنيع.

وتأتي دورة صنع الحلويات من ضمن عدد من الدورات التي تنظمها مؤسسة عطاء الخير في تراغن تحت مسمى “دورات كسب الرزق”.

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