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دورة لنساء تراغن في صنع الحلويات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

انطلقت في مدينة تراغن دورة في مجال صنع الحلويات تنظمها وتشرف عليها مؤسسة عطاء الخير للأعمال الخيرية وتستهدف مجموعة من الباحثات عن العمل على مستوى بلدية تراغن.

شملت الدورة أهم أساسيات صنع الحلويات والتعريف بأنواعها والخطوات اللازمة لصناعة كل صنف على حدا من حيث المكونات والمزج الصحيح بين المكونات والآلات المناسبة لعملية التصنيع.

وتأتي دورة صنع الحلويات من ضمن عدد من الدورات التي تنظمها مؤسسة عطاء الخير في تراغن تحت مسمى “دورات كسب الرزق”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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