“قافلة الخير” .. من طرابلس إلى غدامس (صور)

تقرير|218

تحل قافلة الخير للمرة الثانية محملة بما جاد به اهل الخير والرحمة والمحبة .. منطلقة من طرابلس، عروس البحر، إلى غدامس، جوهرة الصحراء.

شارك في القافلة أكثرمن 45 عضو من أعضاء الجمعية الليبية الخيرية لقدامي ومحبي كرة السلة و يرافقهم أعضاء من جمعية محبي مدينة طرابلس القديمة، تحت شعار “الجمعية باقية وتمتد من أجل الاعمال الخيرية والإنسانية وتخليداً لروح عضو الجمعية “عبدالستار على الزقلعي” و الذي توفاه الأجل المحتوم هذا العام.

على مدار 4 أيام أقيمت العديد من النشاطات والبرامج الخيرية والثقافية والرياضية والزيارات السياحية والخدمية والانسانية ومنها زيارة مرضى قسم الكلى بمستشفى غدامس العام و مواساتهم و تقديم بعض الهدايا الرمزية و مدهم ببعض الأدوية الضرورية، التي يحتاجها القسم.

كما زار أفراد القافلة منتدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة و تقديم الهدايا و الألعاب لهم.. وشهدت الزيارة تنظيم ماراثون المشي باحتفالية اليوم العالمي للسكر و إقامة مأدبة عداء على شرف كل المشاركين بحضور عميد بلدية غدامس و جمع من الأهالي.

وتوجت الرحلة بإقامة احتفالية قُدِمت فيها فقرات من الفلكور والتراث الغدامسي و وصلات موسيقية من فن المالوف والموشحات الليبي.

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