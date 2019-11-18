وفاة المخرج الليبي “شرح البال عبدالهادي”

خاص|218

نعت الأوساط الفنية والثقافية الليبية في شرق البلاد وغربها وجنوبها مساء أمس المخرج المسرحي الليبي شرح البال عبدالهادي الذي وافاه الأجل أمس الأحد بعد معاناة طويلة مع المرض.

يعد الفنان شرح البال من المخرجين المسرحيين الليبيين الذين تركوا بصمة كبيرة في المسرح الليبي بأعمال مسرحية تفوقت ليبياً وعربياً بمشاركات في جل المهرجانات المسرحية المحلية والدولية .

وتعد مسرحية ” يامطر ياعمتي” من أعم أعمال الفقيد عن قصة للأديب أحمد يوسف عقيلة وإعداد الكاتب المسرحي محمد القابسي والتي تحصلت على جائزة العمل المتكامل لمهرجان المسرح الوطني الليبي سنة 2008 المقام ي الجبل الأخضر ودرنة .

لشرح البال أيضاً عدة أعمال مسرحية مهمة فمع نشاطه الكبير مع مسرح مدينته البيضاء كان له تعاون مع فرق من خارجها منها عملين مسرحيين شارك بهما في مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي بالعاصمة الأردنية عمان في دورته السابعة سنة 2012 هما “وجوه” و مسرحية “ششة كخة” مع فرقة مسرح شحات.

سيوارى جثمان الفقيد “شرح البال عبدالهادي”و صلاة الجنازة ظهر اليوم الاثنين بجامع ” عثمان بن عفان” في مدينة البيضاء ظهرا.

. . . يتبع

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