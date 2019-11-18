الغريفة.. المؤتمر السنوي لكشافة وادي الحياة .. (صور)

تقرير|218

عُقد في مقر بلدية الغريفة المؤتمر السنوي لمفوضية وادي الحياة للكشافة والمرشدات ، بحضور عدد من أعيان الغريفة وجمع غفير من منتسبي الحركة الكشفية في داخل المنطقة وخارجها .

ويأتي المؤتمر في إطار عرض ما تم تنفيذه من برامج سابقة للأفواج الكشفية وتقييمها من أجل تقديم أفصل نشاطاتها الإنسانية والتوعوية والتطوعية –حسب ما أفاد به قائد فوج الغريفة .

ناقشت كل حلقة كشفية فيما بينها عدة أمور تتعلق بتحسين العمل الكشفي و تقديم مقترحات جديدة وهادفة تتماشى مع خطط العام المقبل 2020، ومن بين مقترحات حلقة الأشبال تأسيس فرقة نحاسية للمفوضية تهتم بالأناشيد للكشفية، وتأتي هذه النقاشات لتحقيق أفضل نشاطات الحلقات الكشفية .

توالت الكلمات في المؤتمر التي تحدثت عن تأسيس الحركة الكشفية في مطلع السبعينيات على يد الكشفي المؤسس الراحل” بشير الحويلط ” كأول فرقة ازدهرت فى “الغريفة”.

وشهد المؤتمر عرض تقرير مرئي يوضح أنشطة كل فوج على حدة مقارنة بالمصروفات المالية ، ووزعت في الختام شهائد شكر وتوسيم للقادة الذين بذلو جهود مضاعفة في نجاح سير الأنشطة الكشفية .

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