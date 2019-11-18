غدامس .. محاضرة حول مرض السكري

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شهد مسرح المعهد العالي للعلوم والتقنية في مدينة غدامس، إقامة محاضرة تثقيفية توعوية حول مرض السكري و علاجاته.

تطرقت المحاضرة للعديد من المواضيع التي من شأنها مساعدة مرضى السكري على فهم حقيقة المرض وسبل التأقلم معه والالتزام بالعلاج وإرشادات الفريق الطبي.

وتزامنت المحاضرة مع مناسبة اليوم العالمي لمرض السكري و في إطار حملة الدكتورة الفقيدة سعاد البوصيري، تحت شعار “على خطاها .. نواصل العطاء”، ضمن البرامج الهادفة لتوعية كافة فئات المجتمع والفئات المعرضة للإصابة بخطورة مرض السكري.

وقدم رئيس مكتب الثقافة غدامس، بعد انتهاء المحاضرة، درع الوفاء لأسرة الفقيدة الدكتورة سعاد البوصيري، التي كانت بصمتها واضحة و مميزة طيلة عملها في المجال الصحي على مستوى الوطن، قبل أن توافيها المنية إثر مرض عضال، كما كُرمت الطبيبات المحاضرات على مجهودهن المبذول في إلقاء المحاضرة وهن الدكتورة خولة اعميد الطبيبة المختصة في مرضى السكري والصيلانية نجلاء القبلاوي.

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