دخول سيارتي إطفاء الخدمة في الكفرة

دخلت سيارتي إطفاء تابعتين إلى هيئة السلامة الوطنية بالكفرة، في الخدمة، وذلك بعد إجراء أعمال صيانة لهما.

وفي هذا السياق، أشارت بلدية الكفرة، إلى أنه جاري صيانة أربع سيارات أخرى، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

يذكر أن البلدية تعاني من تردي العديد من الخدمات، ولعل أبرزها عدم توفر مياه الشرب في بعض المناطق التابعة لها، ما دفعها خلال الفترة الماضية إلى التعاقد على حفر عدد من الآبار، إذ وقع مجلسها التسييري عقد حفر بئر مياه في قرية المعلمين، كما وفر مضخة مياه لقرية بلال.

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