‫ خلال لقائه بوتشينو.. السويحلي يدعو إيطاليا لتطوير موقفها الرافض للعدوان على طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، عبد الرحمن السويحلي، إنه وجه الدعوة إلى السلطات الإيطالية لتطوير موقفها الرافض للعدوان على طرابلس، بالتعاون مع أمريكا وبريطانيا وألمانيا، من خلال اتخاذ موقف حازم ضد الدول الداعمة لحفتر في لقاء برلين.

السويحلي أوضح – في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك – أن ذلك جاء خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، في طرابلس، أمس الأحد، مجددًا إصراره على دحر قوات حفتر واجتثاث مشروعه لتكون هذه آخر حرب في ليبيا، حسب تعبيره .

ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو سعى بلاده للعمل مع المجتمع الدولي بشكل حثيث لوقف التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا وإرساء السلام والاستقرار في البلاد.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية، وسيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات، ولن يشهد مشاركة الليبيين، وأن الجديد في مؤتمر برلين هو التنسيق بين مجموعة «5 + 5»، أي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى إيطاليا والإمارات ومصر وتركيا، علاوة على ألمانيا.

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