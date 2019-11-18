قوات الجيش تنفذ عملية نوعية تسفر عن مقتل “5” عناصر وإصابة آخر من قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الوطني، تنفيذ بعض العمليات النوعية، بمحور القويعة القرة بوللي، ضمن العمليات العسكرية لعملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية .

المركز الإعلامي ذكر في بيان له، أن قوات الجيش هاجمت قوات الوفاق المعترف بها دوليًا المتمركزة في المراصد حتى مثلث الشريدات، موضحًا أنها كانت تقوم بعمليات الخطف على الهوية.

وتابع أنه تمت السيطرة على المراصد، إضافة إلى قتل عدد من عناصر الوفاق، وهرب الباقون من كامل المنطقة، موضحًا أن القوات عادت لتمركزاتها بناءً على تعليمات غرفة العمليات .

وأضاف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أنه انتهى في ساعات الليل الأخيرة الهجوم على مثلث الزواتين حتى المربع الإداري للمشروع بالقويعة، مُعلنًا مقتل 5 عناصر من الميليشيات، والقبض على أحد عناصر قوات الوفاق ، مُختتمًا أن المجموعة المنفذة عادت لتمركزها دون أي خسائر.

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