تفاصيل زيارة باشاغا إلى الولايات المتحدة الأمريكية

قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بزيارة للولايات المتحدة الأميركية بناءً على دعوة رسمية من الإدارة الأميركية، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، في إيجاز صحفي، أن الوفد الممثل لحكومة الوفاق اجتمع خلال الزيارة بوكيل وزارة الخارجية الأميركية، ووزارة الخزانة، ووزارة الدفاع، ومساعد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا والوكالة الأميركية للتنمية، وهيئة الأركان المشتركة، حيث تطرقت الاجتماعات إلى أهمية العلاقات الليبية الأميركية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، وتوضيح الآثار الجسيمة للعملية العسكرية في العاصمة طرابلس.

وأضاف المكتب، أن الجانب الأميركي قد أبدى اهتمامه الكبير بالتعاون مع حكومة الوفاق على الصعيدين الأمني والعسكري والاقتصادي، وقناعته بأن مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وإعادة الاستقرار الى ليبيا لا يكون الا بحزمة إصلاحات اقتصادية وعسكرية وأمنية، كما أكدت وزارة الداخلية الليبية، حرصها الكامل على العمل مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف بشتى صنوفه وأشكاله، معتبرة أن أي مجموعة مسلحة تمارس الفوضى وتهديد مؤسسات الدولة لفرض الرأي أو تحقيق مصالحها الخاصة بالقوة خطراً على أمن الدولة يساوي خطر المجموعات الإرهابية التي يستوجب مواجهتها بكل قوة وحزم من خلال تفعيل المؤسسات الأمنية النظامية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها والتصدي لكافة المجموعات المسلحة التي تدعي تبعيتها لوزارة الداخلية على نحو صوري يخالف حقيقة الواقع .

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