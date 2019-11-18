المحجوب : إسقاط أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة منذ بدء العمليات

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، العميد خالد المحجوب، إن سلاح الجو تمكن من إسقاط أكثر من ثلاثين طائرة تركية مسيرة تابعة للمجموعات المسلحة، منذ بدء عملية الجيش في العاصمة.

وأكد المحجوب أن إسقاط الطائرات كان في طرابلس وضواحيها، ومدينة الجفرة التي توجد على أرضها قاعدة عسكرية مهمة للجيش، مشيرا إلى أن الجماعات المسلحة حاولت عرقلة عملية الجيش في طرابلس بشن هجمات متفرقة على قاعدة الجفرة، إلا أنه تم التصدي لها بنجاح، موضحا أن القوات المسلحة لا تزال ترصد تهريب الأسلحة التركية إلى مسلحي الوفاق.

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