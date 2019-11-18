وفد من بلدية زليتن في جولة ميدانية لمدارس المدينة

قام عضو المجلس البلدي زليتن ومتابع ملف التعليم بالبلدية مصطفى بن عائشة، رفقة كل من عضو المجلس البلدي زليتن بشير البرنانى، ومدير المخازن بالبلدية، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية، ومدراء الخدمات التعليمية بزليتن، بجولة ميدانية للمدارس الجاهزة بالمدينة وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2020 م 2019 م.

وأوضح بن عائشة، أن هذه الزيارة تأتى في إطار متابعة المجلس البلدي بزليتن على سير العملية التعليمية، كذلك متابعة المدراس الجاهزة مع بداية العام الدراسي الجديد 2020 م 2019 م، مشيرا إلى أن عدد المدراس الجاهزة التي قام المجلس بإنشائها يبلغ حوالي 14 مدرسة والعمل جارى على استكمالها وتوفير ما تحتاجه من الإثاث المدرسي، مؤكداً على أن الحرص على مصلحة الطالب والعملية التعليمة وسد العجز الذي تحتاجه المدينة من المدارس وصيانتها تعد من الأوليات التي يوليها المجلس البلدي.

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