بعد توقف دام تسع سنوات.. تفعيل الرصيف التجاري بميناء راس لانوف

ليبيا – بعد توقف دام لتسع سنوات إستقبل الميناء التجاري سفينة نقل البضائع (sun Discovrerer) محملة بمواد تشغيلية للمجمع الصناعي.

شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع للشركة أن تفعيل الرصيف التجاري بالميناء خطوة مهمة سيوفر من خلالها إيراد اضافي للشركة وستسهم في تقليص حجم الأعباء على الشركة وتسريع وصول كافة المواد التشغيلية.

وصرح أحمد الهوني مدير إدارة المواد بأن الشركة ستستمر في إستيراد معظم المواد التشغيلية عبر الميناء وأن هذا ماكان ليتحقق لولا تظافر الجهود وتعاون كافة الجهات المعنية من أجل أن يعود هذا المنفذ البحري الهام للعمل مرة أخرى.

وأشارت الشركة إلى أن هناك مساعي حثيثة يشرف عليها رئيس مجلس إدارة الشركة والجهات ذات العلاقة من أجل أن يعود نشاط الميناء التجاري كما كان عليه.