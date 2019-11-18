السويحلي لـ السفير الايطالي: على إيطاليا تطوير موقفها لرفض العدوان على طرابلس

‫ليبيا – وجه عضو مجلس الدولة الإستشاري عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي أمس الأحد دعوة لإيطاليا خلال لقائه بسفيرها‬⁩ جوزيبي قريمالدي لتطوير موقفها الرافض لما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) بالتعاون مع أمريكا وبريطانيا وألمانيا من خلال اتخاذ موقف حازم ضد ما وصفها بـ”الدول الداعمة لحفتر” في لقاء برلين.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قال:”‫ كما جددت إصرارنا على دحر مليشيات المجرم حفتر واجتثاث مشروعه لتكون هذه آخر حرب في ليبيا”.

ومن جانبه، أكد قريمالدي سعي إيطاليا للعمل مع المجتمع الد‬ولي بشكل حثيث لوقف التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا وإرساء السلام والإستقرار في البلاد.

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