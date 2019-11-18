مواصلات المؤقتة: احتجاز طائرة الخطوط الليبية في مصراتة عمل مشين

أعربت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، عن إدانتها لما وصفته بـ “العمل المشين غير المهني” من قبل إدارة مطار مصراتة بحجز الطائرة التابعة للخطوط الليبية بعد أن تم إرسال الطائرة للصيانة المستعجلة لمطار مصراتة.

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إنه تم إرسال الطائرة إلى مصراته كإجراء اعتيادي من قبل شركة الخطوط الليبية والإدارة الفنية للشركة لتوافر المعدات وقطع الغيار اللازمة للصيانة في مطار امعيتيقة ومطار مصراتة، والتي لم تتوفر في مطار بنينا، فتم إرسالها إلى مطار مصراته، وتم إرسال الفنيين بعد التنسيق مع مصلحة الطيران المدني طرابلس والإدارة الفنية بالشركة الليبية للطيران، وكما ذكرنا سابقا انه اجراء اعتيادي فتم احتجازها من قبل الإدارة بمطار مصراتة دون ذكر أسباب واضحة للاحتجاز”.

وحملت الهيئة بكل فروعها وقطاعاتها، المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لإدارة مطار مصراته، لافتة إلى أن الخطوة تزيد من معاناة المواطن بالمنطقة الشرقية والجنوبية نظراً لوجود هذه الطائرة الوحيدة.

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