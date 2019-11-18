رغم لقائهم العماري .. نقابة هيئة التدريس بجامعة طرابلس تعلن استمرار الإضراب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، استمرار إضراب العاملين بهيئة التدريس التابعين لها، رغم اجتماعها مع وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني المكلف محمد عماري زايد أمس الأحد.

زايد بحث مع نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التقنية ونقابة الموظفين بالتعليم العالي، بحضور نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس أسامة الأزرق، مطالب المعلمين وأسباب إضرابهم عن العمل.

وبعد تقديم المطالب للوزير ومناقشتها، تحدث الأزرق، عن ميزانية جامعة طرابلس والوضع السيئ فيها بصفة خاصة، ووضع الجامعات بشكل عام.

وطلب الأزرق من وزير التعليم زيارة الجامعة للإطلاع بنفسه على وضعها، وكذلك إزالة الاحتقان الموجود بين العاملين فيها، كما تحدث عن مشكلة إيفاد المعيدين، وقدم للوزير المذكرة المقدمة منهم.

يشار إلى أن زايد اتفق مع لجنة إعادة هيكلة قطاع التعليم على وضع خطة عمل اللجنة تتضمن الخطوات التي ستتخذها ومراحلها الزمنية.

وتم خلال الاجتماع الخميس الماضي مع اللجنة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي على أن تكون إعادة الهيكلة ليس لها تأثير على سير العملية التعليمية ، وأوضاع الموظفين.

ونص قرار المجلس الرئاسي الخاص بإعادة هيكلة قطاع التعليم على أن تكون هناك وزارتان إحداهما للتعليم العام، وأخرى للتعليم العالي، على تقدم اللجنة تقريرا بأعمالها خلال شهر من تشكيلها.

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